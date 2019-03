Tommerup: En vogn til en havetraktor og en batteridrevet hækklipper er forsvundet fra en ejendom på Kirkestræde i Tommerup efter et indbrud natten til torsdag den 21. marts. Ifølge Fyns Politis oplysninger er gerningsmanden brudt ind i et skur via et vindue og i et værksted ved at klippe en hængelås over. /LBA