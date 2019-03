Tommerup St.: Måske har forårets komme fået en trang til havearbejde til at spire i den ukendte gerningsmand, der natten til lørdag den 2. marts brød ind i et udhus på Lilleskovvej ved Tommerup St. I hvert fald har vedkommende stjålet udstyr, der kan bruges til forårsklargøring af haven. Blandt tyvekosterne er en Echo håndholdt løvsuger, en Stihl buskrydder, en Husqvarna græstrimmer, Husqvarna sikkerhedsbukser i str. 46 samt en Felco 6000 beskærer/foldesav. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport, hvor man også kan læse, at der under samme indbrud også blev stjålet en bilbatterioplader af mærket Deca.