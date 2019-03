Vissenbjerg: Et Mastercard og to Visa/dankort var blot to af de ting, en tyv fik med sig ved et tyveri i en Ford-varebil, som holdt parkeret ved Den Fynske Motorvej mandag eftermiddag i blot 10 minutter. Det kan man læse på døgnrapporten. Og det var formentlig ved en rasteplads, køretøjet holdt.

Tyven løb også med en Ipad, Iphone, kørekort og sygesikringsbevis./MAKL