Glamsbjerg: En ukendt gerningsmand begik indbrud i et hus på Glenshøjparken i Glamsbjerg søndag klokken 00.52.

Gerningsmanden havde opbrudt en to-fløjet terrassedør med et koben. Men det fik tyverialarmen til at gå i gang, og det har tilsyneladende skræmt indbrudstyven og fået ham til at tage flugten gennem den opbrudte terrassedør.

Der er nemlig umiddelbart intet, der er blevet stjålet.

Det skriver Fyn Politi i døgnrapporten. /AMCH