Vissenbjerg: En tyv har stjålet flere genstande fra en hvid lastbil af mærket MAN. Førerkort, en nøgle og et headset til håndfri mobiltelefoni var væk, da chaufføren mødte ind på byggepladsen på Gadsbøllevej i Vissenbjerg søndag morgen.

Det fremgår af Fyns Politis elektroniske døgnrapport. Tyveriet er sket i tidsrummet lørdag kl. 18 til søndag kl. 8.

Chaufføren så, at førersidedøren på lastbilen stod på klem, men at der ikke var tegn på, at døren var brudt op.