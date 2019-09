Assens: Mellem torsdag og mandag har en tyv været på spil omkring Bågøvænget og Baldersvænget i Assens.

Det fremgår af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Tidligt fredag morgen blev et køkkenvindue brudt op på Bågøvænget. Umiddelbart stjal tyven dog intet.

Mellem torsdag morgen og mandag blev et vindue så brudt op på Baldersvænget. Her blev skabe og skuffer gennemrodet i næsten alle rum. Tyven slap af sted med en lampe og et Garmin ur.