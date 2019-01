Aarup: To B&O-højtalere og et pengeskab manglede efter et indbrud i en ejendom på Vestergade i Aarup. Ifølge Fyns Politi skete indbruddet mellem klokken 20 den 21. januar og klokken 14.45 den 30. januar. Tyven kom ind i ejendommen ved at bryde en kælderdør op med et koben. /LBA