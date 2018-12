Helnæs: Under et indbrud i en privat beboelse på Ryet i weekenden, blev der stjålet to PH-lamper.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport er indbruddet i ejendommen er sket mellem fredag klokken 14 og søndag klokken 22.45. Gerningsmanden har været rundt i hele huset for at lede efter mulige tyvekoster./LBA