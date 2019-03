Tyv klar til fisketur

Højbjerg: En grøn motorbåd af mærket Reersø, 16 fods og med lukket kabine er stjålet fra en adresse på Højbjergvej. På båden var der desuden påsat en 50 HK påhængsmotor, og i den lå forskelligt fiskeudstyr. Med et påhængstræk på bilen har det været nemt for tyven, at komme fra stedet med båden, for den stod på en bådtrailer, som også er væk. Tyveriet er ifølge politiets døgnrapport sket mellem søndag aften klokken 21 og mandag morgen klokken syv. Bådtraileren har registreringsnummeret AB 5195. /liw