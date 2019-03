Vissenbjerg: Politiet fortæller via døgnrapporten, at der har været indbrud i et udhus på Overgade i Vissenbjerg.

Det skete mellem 9.-12. februar, men er af en eller anden grund først anmeldt senere. Tyven løb med haveredskaber, 50 poser træpiller med hver en vægt på 16 kg, ni kasser øl af mærket Royal, seks kasser sodavand og to stk. rødvin på hver tre liter, oplyser ordensmagten./MAKL