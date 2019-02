Aarup: Graveren ved Aarup Kirke må nok ud at se sig om efter en ny plæneklipper, inden græsset atter begynder at gro. Der har været indbrud i kirkens redskabsskur, der ligger i forlængelse af kapellet nedenfor kirken. Indbruddet er sket mellem søndag og onsdag, da et låsebeslag med hængelås er brækket af. Der er stjålet en kantskærer af mærket Tanaka og en multiklipper af mærket Stiga, melder politiets døgnrapport. /liw