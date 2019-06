Tusindvis af mennesker er til strandhåndbold weekenden over i Assens

Der var fra morgenstunden varslet vindstød af stormende kuling ind over landet, og bolden flyver rigtig nok forbi målet, da en af Næsby IF-pigerne tager et skud mod modstanderens målmand.

Flere tusind til stævne

- Der er vel omkring 800 mennesker i dag, fortæller Heidi Wenzaler, formand for Haarby Håndbold, der sammen med FHF arrangerer håndboldstævnet på stranden.

Det er en smule færre end sidste år, men det skyldes formentlig vejret, vurderer Heidi Wenzaler.

Lørdag spiller 73 hold mod hinanden, og søndag er det 79 hold. Dertil kommer forældre, bedsteforældre og søskende.

- Der kommer et par tusind igennem i løbet af weekenden, og hvis vejret er godt, kommer mange lokale forbi. Men her er faktisk ret velbesøgt, selvom vejret ikke har været så godt. Det er super hyggeligt, fordi folk er i godt humor. De er gode til at være på stranden og hjælpe os. Det er også det, der gør, at vi holder stævnet igen og igen, siger Heidi Wenzaler.

Det er 11. år i træk Beach Håndboldstævnet er i Assens.

- Det er lange dage, men det hele værd. Vi har begrænset plads - vi kan maks have 11 baner, men det kan mange hold godt lide ved at komme herned. Hyggen betyder meget i Assens, siger Heidi Wenzaler.