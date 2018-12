Tur gennem byen: Tomme lokaler her og der

Hvor slemt står det til med butikslukninger og tomme erhvervslejemål i Assens Kommunes største byer Assens, Haarby, Glamsbjerg, Vissenbjerg, Aarup og de to Tommerup-byer? Avisen tog på en tur i byernes respektive handelsgader for at finde et svar.

Assens: For nylig kunne Knud Søby, indehaver af Sportigan-butikken i Assens, fortælle, at han lukker sin butik grundet vigende salg.

Men er det udtryk for, det går dårligt i hele kommunen og der er tomme butikker? Umiddelbart ser det ikke så slemt ud relativt set, kan Fyens Stiftstidende konstatere efter at have været forbi byernes hovedhandelsgader i Assens, Haarby, Glamsbjerg, Vissenbjerg, Aarup, Tommerup og Tommerup St. Det er selvfølgelig svært at sammenligne byerne, da de i størrelse, historik og geografisk sammensætning er forskellige. Men umiddelbart er der flest tomme butikslokaler og erhvervslejemål at se i Assens, uden at man dog kan konkludere noget på det. Byen er jo også større end de andre.

I Assens alene talte avisen 14 tomme lejemål ud mod gaden i byens handelsgade Østergade. Med Knud Søbys lukning og lukningen af tøjbutikken Tippy stiger tallet yderligere efter nytår, hvis ikke nye kommer til.

Formand for Assens Handelsstandsforening, Pernille Schreiner, udtalte 6. december i avisen, hun ikke havde et svar på, hvad man kunne gøre for at afværge tomme butikker. Måske at sige, at en ny butik kunne få lokalerne den første måned gratis.

I Aarup prøvede man faktisk for halvandet år siden at tilbyde halv pris til nye butikker i kampagnen "Flyt til Aarup med din butik". Her kunne nye butikker få halv husleje et halvt år, og butikkerne hjalp hinanden med formålet. Det gav nogle nye lejere, fortæller formand for handelsstandsforeningen i Aarup, Peter Brogaard.

Han siger, det går godt i Aarup. Avisen talte seks tomme lokaler, men noget er allerede udlejet. Og kun ét lokale i det såkaldt definerede hovedgade-område i Bredgade, er faktisk ikke lejet ud, fortæller han.

- Jeg synes, det går pissegodt i Aarup, siger Peter Brogaard rent ud.

- Hvis vi skulle savne noget, er det efterspørgsel på nogle større lokaler, siger han.

Peter Poulsen fra lokalrådet mener også, det går godt, nævner han.