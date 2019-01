Jørgen Strøjer vurderede, at Anders Juel Mortensen er med til at lave 150.000 mursten om dagen.

- Anders, vi vil gerne give dig en lille erkendelse for det her. Da Anders er en meget spartansk mand, så bliver checken også derefter, sagde Jørgen Strøjer på ægte "strøjersk" facon.

Anders Juel Mogensen kunne tirsdag fejre 25 års jubilæum som ansat hos Strøjer Tegl i forbindelse med et personalemøde med smørrebrød. Og for hvert år, han har været ansat, kvitterede ejer af Strøjer Tegl, Jørgen Strøjer, med 1.000 kroner. Altså 25.000 kroner.

- Jeg skulle være her i 14 dage, fik jeg at vide. Og så har jeg sådan set aldrig hørt andet og hængt ved og blevet.

Regnede med 14 dage

Anders Juel Mortensen, der ikke havde regnet med at få 25.000 kroner, startede i 1994 hos Strøjer Tegl. Han troede egentlig blot, han havde arbejde i 14 dage. Men sådan skulle det så ikke lige gå.

- Jeg skulle være her i 14 dage, fik jeg at vide. Og så har jeg sådan set aldrig hørt andet og hængt ved og blevet, sagde jubilaren.

- Det er gået stærkt. De første fem år var jeg alt-muligt-mand. Fra '99 har jeg kørt med robotter frem til nu, fortalte han.

Hans opgave er at holde maskinerne kørende, sørge for kvalitetskontrol og stå for at sortere eventuelle dårlige sten fra inden de ekspederes videre.

Anders Juel Mortensen sagde, han er hængt ved hos teglvirksomheden, fordi det er en god arbejdsplads med et godt fællesskab.

Han tager gerne de næste 25 år med, nu vi er i gang.

- Nu må vi se, hvad regeringen siger med pensionsalderen, svarede Anders Juel Mortensen på det spørgsmål med smilebåndet på arbejde.