Tricktyve narrede guldarmbånd fra 90-årig kvinde

Aarup: Fyns Politi efterforsker et tricktyveri begået på Bredgade i Aarup torsdag eftermiddag. Her narrede to personer et guldarmbånd fra en 90-årig kvinde.

Ifølge anmeldelsen til politiet kom parret, en kvinde omkring 30 år, og en tyndhåret mand, kørende i en sort bil ad Bredgade og stoppede den 90-årige kvinde for at spørge om vej.

Da parret var kørt videre, manglede den ældre kvinde sit armbånd. Tricktyveriet blev anmeldt til politiet med det samme. /LBA