Tricktyv på spil i Aarup

Fredag forsøgte en mand at stjæle to kvinders punge, efter de havde handlet i Rema 1000 i Aarup.

Aarup: To gange inden for få minutter forsøgte en mand at narre penge og punge fra to kvinder.

Det skete på parkeringspladsen ved Rema 1000 på Korsgade i Aarup fredag sidst på eftermiddagen.

En 79-årig kvinde havde netop sat sig i sin bil omkring klokken 17, efter hun havde handlet, da manden åbnede døren, hvor hun sad. Han sagde flere gange 'telefon', og han lagde et stykke pap over hendes skød, hvor hendes pung lå. Kvinden kunne pludselig mærke, at manden havde fat i hendes pung, og hun skubbede ham derfor ud ad bilen og kørte fra stedet.

- Det ser vi også tryllekunstnere bruge, når de skal lave illusioner. Så lægger de en genstand hen over det, de vil skjule. Det er det, han gør. Han lægger et stykke pap hen over hendes pung. Vi ser det også i forretninger, hvor de forsøger at lave tricktyverier. De lægger et stykke papir, et kort eller noget andet hen over genstanden, så de forurettede ikke kan se, hvad der foregår. Så stikker de hånden ind under og tager de genstande, de er ude efter.

- Hun (den 79-årige, red.) kan føle, at et eller andet har fat i hendes pung, så hun skubber ham væk og kører, forklarer politiassistent ved Fyns Politi Poul Hollensted.

Den 79-årige kvinde har forklaret politiet, at manden stod meget tæt på hende, da hun betalte for sine varer i Rema 1000, inden han forsøgte at stjæle hendes pung.