Tre uger frem: Valg flytter budgetforhandlinger

Budgetprocessen

Normalt får kommunerne på et tidspunkt i juli deres indtægtstal for det kommende år. Det sker, når forhandlingerne mellem den siddende regering og Kommunernes Landsforening er slut.Men i år er de forhandlinger, der er hele grundlaget for de kommunale budgettet, slet ikke begyndt endnu. Det gør de først i den sidste halvdel af august.



Det betyder, at det såkaldte bloktilskudsaktstykke først bliver forelagt for Finansudvalget til september, og derefter kan indtægtstallene blive synlige for kommunerne.



Så i stedet for at skulle have godkendt budgettet senest 15. oktober har kommunerne fået forlænget fristen til 5. november - fordi det ikke praktisk vil være muligt at nå at forhandle budgettet på plads og behandle det to gange - som det skal - inden 15. oktober.



Forsinkelsen skyldes, at valget til Folketinget først blev holdt 5. juni.



Samme udskydelse af deadline er også givet til regionerne, hvis forhandling med regeringen også først kan gå i gang i august.