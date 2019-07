Tre meninger: Politikere indstillet på at vente

Poul Poulsen (R): - Der er to scenarier. Et, at man skubber hele processen og dermed også ændrer på vores egen proces. Det kan give god mening, for vi skal til budgetseminar i august og snakke om nogle ting, hvor vi plejer at få info om, hvad vi har fået i tilskud, og hvad vi kan søge. Det ved vi ikke nu. Det kan tale for at rykke det hele, for så har vi samme oplysninger på samme punkt i processen, som vi plejer.- To; Den økonomiske situation i Assens er ganske alvorlig, og derfor kan man argumentere for, at der ikke er noget forgjort i at køre processen med den viden, vi har på de givne tidspunkter. Hvis vi skal kigge ? og det skal vi nok, for jeg forestiller mig ikke, at en ny regering redder vores økonomi hen over sommeren ? på besparelser, ville det give mening at holde budgetseminaret alligevel. Arkivfoto: Kasper Andersen KAFOTO