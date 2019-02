Tre indbrud i samme tidsrum: Maskinhuse ramt

Højbjerg/Langerod: I alt tre maskinhuse og garager i Højbjerg og Langerod ikke så langt fra Køng er blevet ramt af indbrud.

Alle tre indbrud er sket i tidsrummet fra onsdag klokken 12 til torsdag klokken 18.30, og fra dem alle er der stjålet diverse værktøj og havemaskiner, fremgår af politiets elektroniske døgnrapport.

I et maskinhus på Højbjergvej er der stjålet en rød havetraktor af mærket Toro (den har servostyring), en rød havefræser af mærket Jonsered, en John Deere-motorplæneklipper og en buskrydder. Her kom gerningsmændene ind i maskinhuset via en skydeport, hvor hængelåsen var fjernet.

En træport til en garage i en ejendom ligeledes på Højbjergvej blev brudt op ved hængelåsen, da gerningsmænd stjal en orange motorsav og en orange buskrydder begge af mærket Husqvarna. Der blev også stjålet en orange 4-hjulstrukket motorplæneklipper med en vægt på 3-400 kilo.

En John Deere havetraktor X534 - grøn med gule fælge - blev stjålet fra et maskinhus på Langerod. Her blev en todelt træport brudt op.