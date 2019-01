Travlhed. Lad Syngedrengene synge ud

Lokaldebat: Jeg har længe haft lyst til at sende dette frustrerede hjertesuk ud. Nu gør jeg det altså.

For måske er der noget her, jeg ikke forstår, og så ville det jo være rart at få et svar, så mit frustrerede hjertesuk måske kunne opløse sig og forsvinde ud i dejlig er den himmel blå. Hvert år nyder vi og vor familie fra nær og fjern julegudstjenesten i Assens Kirke. Vi kommer i god tid for at få en plads og for at få det hele med. Aller mest begejstres vi, når Finn Pedersen tryller ved orglet, og Syngedrengene lufter deres stemmer til frydefuld begejstring og rislen ned af rygraden.

Og vi vil have det hele med og sidder med spændt forventning og dinglende ben på kirkebænken og venter på det store klimaks. Händels Messias. Begejstringen vil ingen ende tage, når Syngedrengene stemmer i. Hjertet bliver bevæget og øjet fugtigt. Lige til folk i kirken, straks efter de første to toner, begynder at rejse sig og går ud.

Med mindre der er et levn fra fortiden, der dikterer, at kirken skal rømmes på rekordtid, eller at der er gået ild i en jule-depression på hjemmefronten, så er det da respektløst for koret, der har øvet et virkeligt svært værk, og respektløst for dem, der gerne vil høre det uden forstyrrelse af sko og støvler i rask trav mod gaver, brun sovs og Højt fra træets grønne top.

Kunne det fremadrettet lade sig gøre, at ligge Syngedrengenes smukke og gribende sange i julegudstjenestens program, inden folk føler sig nødsaget til at storme ud af kirken? Eller kunne præsten eller kordegnen bede julegæsterne blive siddende, til sangen er slut? Er vi mon faktisk ikke mange, der år efter år frustreres over forstyrrelsen midt i den smukke sang, eller er det bare mig og mine?

December kan være en vældig stressende måned, så hvad med at gribe chancen for en smule julefred, total betagelse og skønsang i verdensklasse.