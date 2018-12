Transport. Cykelsti mellem Aarup og Grønnemose bør aflyses

50 millioner for en cykelsti mellem Grønnemose og Aarup, det er mange penge.

Derfor stop det projekt, og lav den bestående vejbane til en 2-minus-1-vejtype. Det er billigere - meget billigere.

Den nyere vejtype, der kun har ét kørespor i midten af vejen og kraftige stiplede kantlinjer i siderne, der markerer en "cykelsti", har over en årrække bredt sig til de mindre veje, og erfaringerne er gode. Denne model anvendes allerede i Køng, Dømmestrup og andre steder, og koster en brøkdel af de kr. 50 millioner som cykelstien er beregnet til at koste, ifølge Fyens Stiftstidende forrige tirsdags.

Trafikken på vejen mellem Aarup og Grønnemose er i forvejen reduceret af den lave viadukt i Aarup, som forhindrer høje køretøjer i at benytte den vej, og man kan måske reducere bilmængden yderligere, ved af ændre skiltningen til og fra Aarup ad den vej. Aflysningen af cykelstien behøver slet ikke at være for evigt, men kan da taget op igen, når kommunen igen får råd.