Tour de Four-ryttere sætter kurs mod Skagen

Tour de Four inviterer alle der har tid og lyst til pressemøde torsdag 13. juni kl. 09 på Assens Rådhus. Efter pressemødet vil borgmester, Søren Steen Andersen sende rytterne af sted fra området ved den store skorsten ved rådhuset, vel og mærke med politieskorte igennem Assens by.

Assens: Torsdag 13. juni sætter Tour de Four rytterne sig i sadlerne for at cykle fra Assens til Skagen. Det er nu fjerde år i træk og som tidligere beskrevet i diverse medier, så er formålet at indsamle donationer til de socialt belastede børn og unge i Assens Kommune, under Red Barnet og "Familieoplevelsesklubben".

Børn følger ryttere på vej

Cirka 10 børn og unge fra "Familieoplevelsesklubben" vil på cykler følge Tour de Four rytterne ud af Assens. Ligeledes vil direktør, Per Flensted fra virksomheden Dometic, køre med i sin knallertkasse-bil og hele følget gør et stop ved Plum i Assens. Her vil Per Flensted udlevere is til de børn og unge som kører med på turen til Plum.

Efter det lille ophold ved Plum, fortsætter Tour de Four-rytterne mod Skanderborg, som er første stop på turen til Skagen. Holdet på Tour de Four har trænet grundigt i de Fynske alper, men har også været på træningstur i Italien. Her brugte de påskeferien til at træne i de italienske alper ved Gardasøen.

"Vi er toptrimmet og klar til turen fra Assens til Skagen", udtaler Ove Nygaard fra Tour de Four holdet i en presseskrivelse.

Han tilføjer:

"Sluttelig vil vi gerne takke alle vores sponsorer til Tour de Four-projektet. Det er deres fortjeneste, at vi igen i år kan overrække et pænt donationsbeløb til 'Familieoplevelsesklubben' under Red Barnet i Assens".