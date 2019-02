Torpederede hæk og hegn: Stor mand fra Vissenbjerg var svær at tæmme

Det begyndte forholdsvis udramatisk. En kvindelig beboer fra Orte Byvej i Orte anmeldte lørdag kl. 20.18 til politiet, at en mandlig bilist var kørt ind i hendes hæk og hegn. Manden virkede i kvindens optik påvirket, men han sad pænt og ventede på, at Fyns Politi dukkede op.

Det viste sig, at manden, som er 21 år og fra Vissenbjerg, formentlig var påvirket af medicin. Så det var en klar sag for politiet at anholde ham for at køre i påvirket tilstand og at tage ham med for at udtage en blodprøve.

Det var manden i første omgang med på, men da betjentene var på vej ud i patruljevognen med ham og rutinemæssigt ville undersøge, om han havde noget i lommerne, eskalerede begivenhederne.

Den 21-årige var alt andet end tilfreds med at få tjekket lommerne og gjorde modstand. Det fik betjentene til at forsøge at lægge ham i håndjern, men det var ikke nogen helt let sag.