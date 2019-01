Tommerupperne skal forbindes af stier

Tommerup/Tommerup St.: Selv om det lige nu ser sort ud for en stiforbindelse mellem Tommerup og Tommerup St. etableret mellem skinnerne på den gamle Assensbane, har Tommeruppernes Lokalråd endnu ikke helt opgivet projektet. Assens Kommunes bevilling på 200.000 af de 300.000 kroner, som lokalrådet har fået til projektet, skulle ganske vist være brugt i 2018, men fordi lokalrådet sammen med kommunen er ved at undersøge nogle muligheder for alligevel at gennemføre stiprojektet, selv om Lilleskov Teglværk, der driver skinnecyklingen på den nedlagte jernbane, har sagt nej til det, har rådet kunne beholde pengene indtil videre, forklarer formand, Martin Winther-Gaasvig.

- Vi hænger lidt i en uvis periode, så fordi sagen ikke er lagt ned, har vi dem endnu, forklarer han. Og de 100.000 kroner, som lokalrådet har fået fra Friluftsrådet til jernbanestien, er givet under forudsætning af den kommunale bevilling.

Banestien er en del af et større projekt, der går ud på at knytte de to byer sammen via grønne forbindelser og at skabe forbindelse mellem by og natur. Der er allerede flere eksisterende stier, som skal forbindes med hinanden, dels mod nordvest, dels mod sydøst. I forbindelse med banestien havde lokalrådet også søgt om midler til en sti mellem daginstitutionen Overmarksgården på Skovstrupvej og Høgsholtskoven. Pengene fik rådet dog ikke i denne omgang, og desuden var der problemer med lodsejerens velvilje, da projektet blev mere konkret, fortæller Martin Winther-Gaasvig.