Tommerup/Tommerup St.: Tommeruppernes Lokalråd opfordrer folk, der har tid og lyst, til at deltage, når der søndag formiddag klokken 10-12 arrangeres affaldsindsamling i de to Tommerupper. Mødestederne er henholdsvis Superbrugsen i stationsbyen og Tommerup Forsamlingshus. Arrangørerne lover, at der vil være kaffe at varme sig på ved udgangspunkterne. /liw