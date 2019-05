Tommerup Motocross- og Speedwayklub: Kørere rækker ud efter DM-finale

Tommerup: Som værter for den anden afdeling af DM-kvalifikationen i motocross og speedway havde Tommerup Motocross- og Speedway selv 18 lokale kørere på banerne i Ellehaven.

Afdelingen blev afviklet lørdag, og 35 kørere fra tre forskellige klubber på Fyn kæmpede om pointene for at nå toppen af sejrspodiet enten for at få et Dansk Mesterskab i speedway eller for at opnå en af de eftertragtede finalepladser ved DM Finalen i Motocross, som køres i Lemvig Crossklub i september.

- Flere af de 18 kørere fra den lokale klub, som deltog i stævnet, ligger så absolut lunt i svinget efter denne 2. afdeling i både motocross og speedway. Nogle af speedwaykørerne bejler endda til at kunne tage et Dansk Mesterskab med sig hjem, fortæller klubleder Peer Bjørnskov Madsen i en pressemeddelelse.

Der resterer to afdelinger for speedwaykørerne og en afdeling for motocrosskørerne.

Lørdag den 22. juni er der mulighed for revanche, da klubben igen er vært og afvikler Fynske Bank Cup '19 - et stævne, hvor der forventes rigtigt mange kørere fra hele kongeriget, siger klublederen.