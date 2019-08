Tommerup St.: Instruktører fra Tommerup Idræt går på gaden i weekenden 30.-31. august for at reklamere for de mange nye aktiviteter i den kommende sæson.

De bliver nemme at få øje, for der bliver stillet et bordtennisbord op ved Superbrugsen, som man kan komme og spille på fredag kl. 15.30 til 17.30, ligesom der er en plancheudstilling med beskrivelser af foreningens nye hold.

Om lørdagen kan instruktørerne træffes til Torvedagen i Tommerup St. fra kl. 10 til 12.

Instruktørerne er fra cross-dance, yoga, ung motion, naturtræning, qigong for børn og familier samt bordtennis for børn. /exp