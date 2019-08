Tommerup Efterskole opretter linjefag i dans

Tommerup: Glæden ved bevægelse, rytme og det kropslige udtryk er drivkraften, når Tommerup Efterskoles nye danselinje åbner fra 2020.

"På alle vores linjefag er fagligheden vigtig - men det, at vi gør tingene som del af et fællesskab er faktisk det allervigtigste. Det skal selvfølgelig også se godt ud, men oplevelsen af fællesskab omkring det at danse bliver det vigtigste hos os", forklarer forstander Peter Munk Povlsen i en pressemeddelelse.

Den lyse, historiske sal er nu indrettet til et moderne danselokale med spejle, lys og musikanlæg. /exp