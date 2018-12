Toke Arndal valgt til hovedbestyrelse

Tommerup St.: Toke Arndal, som er formand for Tallerupskolens skolebestyrelse, kan skrive endnu et tillidshverv på visitkortet.

Den 37-årige tommerupper blev på Skole og Forældres landsmøde i slutningen af november valgt ind i organisationens hovedbestyrelse som det ene af fire medlemmer fra Region Syddanmark.

Skole og Forældre er en landsdækkende organisation, der arbejder for at styrke skolebestyrelser og forældres mulighed for indflydelse på udviklingen af landets folkeskoler. Skole og Forældre repræsenterer knap 80 procent af landets skolebestyrelser svarende til cirka 1000 medlemsskoler i hele landet. /LBA