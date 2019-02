Tobaksgaarden hylder forårets komme med dansk musik.

Assens: I uge ni hylder Tobaksgaarden forårets komme med en række koncerter af danske jazz- og bluesbands. Desuden danner Tobaksgaardens café i den uge ramme om et "Så syng da"-arrangement, hvor der er mulighed for at deltage i fællessang.

Torsdag 28. februar kl. 20 kan man opleves Nordtoft Quartet. Det er en anderledes jazz-koncert, hvor fundamentet er Uffe Nørtofts kompositioner, der er komponeret primært til pedal steel guitar og trompet.

Mike Andersen er på plakaten fredag 1. marts kl. 21. Mike Andersen nævnes ikke uden grund ofte som en af de mest innovative blues-musikere på den danske blues-scene.

Lørdag den 2. marts træder Mikael Falch ind på Tobaksgaardens scene til en allerede udsolgt koncert og torsdag 28. februar kl. 17 er der fællessang i cafeen.

De deltagende akkompagneres af Rikke Barsøe Florens på fløjte, Birgit Nedergaard på klaver. Slagets gang ledes af sangerinden Kristine Eiler Ernst.

Arrangementet er et samarbejde mellem Assens Sangkraftcenter og Assens Musikskole.