To villaindbrud ved Gamtofte

Turup/Gamtofte: En villa på Engmarksvej mellem Turup og Gamtofte har haft ubudne gæster. Indbruddet er sket onsdag mellem klokken 8.30 og 22. Et vindue, der vender ud mod vejen er brudt op, og der var efter indbruddet tydelige tegn på, at gerningsamanden havde gjort sig umage for at finde noget, han unne bruge. Skabe og skuffer var gennemrodet. Der er ifølge politiets døgnrapport ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Også på Gamtoftevej har ubudne gæster været på spil i onsdags mellem klokken 6.10 og 19.30. Et vindue på husets bagside er brudt op - formentlig med et koben, men intet er stjålet. /liw