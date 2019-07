To verdensnavne på Helnæs

Helnæs: Helnæs Kultur- og Musikforening kan lørdag den 27. juli præsentere to verdensnavne i Helnæs Gl. Præstegård, nemlig pianist Christina Bjørkøe og digteren Niels Hav, der leverer en koncert med både lyrik og musik.

Christina Bjørkøe vil spille musik af blandt andre Carl Nielsen, Fini Henriques og J. S. Bach, samt give smagsprøver på det nye værk Dyrenes Univers med nyskrevne etuder af blandt andre Anders Koppel, John Frandsen og Anders Nordentoft. Men der vil også være musik af både Clara og Robert Schumann, og anledningen er, at det i år er 200 år siden, Clara Schumann blev født i den tyske musikby Leipzig.

Forfatteren Niels Hav har udgivet en række digt- og novellesamlinger, og hans poesi er oversat til mange sprog. Han har blandt andre legater modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Niels Hav vil under mellem musikværkerne læse nye digte og uddrag fra sine seneste digtsamlinger.

Koncerten er åben for alle, så længe der er plads, og der kan bestilles via hjemmesiden for Helnæs Kultur- og Musikforening www.helnaeskultur.dk eller på telefon 6173 4540. /SP