Helnæs: I år fejres 200 året for pianist og komponist Clara Schumanns fødsel i musikbyen Leipzig. Allerede som 14-årig komponerede hun sin klaverkoncert i a-mol, opus 7, der har mange store kvaliteter.

Hun komponerede en række mindre værker, hvor især de to scherzi, opus 10 og 14, ofte bliver fremhævet.

Ved en koncert lørdag 27. juli kl. 20 i Helnæs Gl. Præstegård "Musik & Lyrik" vil en af Danmarks store pianister, Christina Bjørkøe, spille musik af både Clara og Robert Schumann, Carl Nielsen, Fini Henriques og J.S. Bach samt give smagsprøver på det nye værk "Dyrenes Univers".

Christina Bjørkøe er elev af Therese Koppel, blev elev hos Seymour Lipkin i New York og afsluttede sine studier hos Anne Øland på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun har siden været solist ved talrige koncerter i Europa, USA, Sydamerika og Asien.

Forfatteren Niels Hav vil mellem musikværkerne læse nye digte og uddrag fra sine seneste digtsamlinger.

Koncerten er åben for alle, så længe der er plads, og der kan bestilles via hjemmesiden for Helnæs Kultur- og Musikforening www.helnaeskultur.dk.