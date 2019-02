To timers møde om et døgns stafet

Glamsbjerg: I august 2019 afholder en gruppe frivillige i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Stafet for Livet i Glamsbjerg.

Det er et arrangement med 24 timers holdstafet, lysceremoni og andre aktiviteter. Har du lyst til at tage del i det frivillige arbejde, eller vil du bare gerne høre mere, kan du komme til møde i Aktivcentret, Dærupvej 5, fredag den 1. marts kl. 16-18.

Formålet med Stafet for Livet er at sætte fokus på kræft og at samle penge ind til forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Har du ikke mulighed for at deltage i mødet den 1. marts, kan du henvende dig til Dorthe Johansen på tlf. 28 99 01 53 for at blive frivillig. /LBA