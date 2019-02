To stærke navne til Vinterjazz på Tobaksgaarden

Assens: I forbindelse med VinterJazz- festivalen har Tobaksgaarden fornøjelsen af at byde på to helt særlige jazzkoncerter i slutningen af februar. Torsdag 21. februar kl. 20 er der besøg af Dorado Schmitt Gypsy Quintet. Kvintetten er i manges øjne et af de bedste sigøjnerjazzbands og noget af det tætteste, man kommer på gypsyjazz-legenden Django Reinhardt.

Ligeledes byder Tobaksgaarden fredag 22. februar kl. 21 på koncert med Jan Harbeck Quartet, der vil traktere med en blanding af Harbecks egne kompositioner og udvalgte jazzstandards af den mere sjældne art.

