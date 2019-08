To praktiserende læger har sagt op i Tommerup: Situationen i Assens er ikke problematisk - endnu

To læger er med få måneders mellemrum stoppet i Tommerup, og et ydernummer er sat til salg i Assens Kommune i forsøget på at være på forkant med problemerne. Situationen er ikke problematisk - endnu, lyder det fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Region Syddanmark.

Det har ikke været muligt at komme årsagerne til de to lægers opsigelser nærmere. Årsagen til, at lægehuset er på jagt efter én og ikke to nye læger, er, at man har tre kapaciteter i lægehuset.

Nye borgere i Tommerup og omegn får længere til deres praktiserende læge, når sygdommen rammer. To af lægerne i Tommerup Lægehus er efter eget ønske stoppet i løbet af de seneste måneder, og det betyder, at lægehuset ikke tager nye patienter ind på nuværende tidspunkt.

Hvorvidt nogen har budt på det ledige ydernummer, ønsker Ulla Krogh Jessen ikke at udtale sig om, før muligheden for at afgive bud udløber 20. august klokken 10.

- Vi holder øje med lægedækningen i kommunen, men som vi vurderer den nu, er den ikke kritisk. Vi er proaktive og har derfor udbudt et ekstra ydernummer i kommunen, siger hun og tilføjer, at man samtidig er opmærksom på, at der kun er et lægehus og en praktiserende læge i Assens by, hvor den sidstenævnte har lukket for tilgang af nye patienter og har haft det i flere år.

Alligevel mener projektleder i Region Syddanmarks rekrutteringsteam, Ulla Krogh Jessen, ikke, at situationen i Assens Kommune er kritisk. Teamet er nedsat for at understøtte rekrutteringen af yngre læger til de almene praksis i regionen.

Kan blive problematisk

Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Syddanmark, Jørgen Skadborg, kalder det fornuftigt, at regionen forsøger sig med et ekstra ydernummer i Assens Kommune.

- Når man kan forudse, at der kan blive problemer, er det jo fornuftigt at se, om der er nogle af lægerne i området, der har lyst til at udvide, siger han og tilføjer, at han først og fremmest håber, at de klinikker, der mangler læger, er i stand til at rekruttere.

At tre lægehuse er på jagt efter nye læger, og to har lukket for tilgang af nye patienter, er ifølge Jørgen Skadborg ikke direkte problematisk. Men det kan det hurtigt blive.

En praktiserende læge skal kunne tage sig af 1600 patienter. Har man flere, kan man vælge at lukke for tilgangen af nye. Ifølge Jørgen Skadborg er der flere af lægerne i Assens Kommune, der ikke har valgt at lukke for tilgangen, selv om de har mere end 1600 patienter.

- Den reelle kapacitet i kommunen er på cirka 2400 patienter. Det er det antal patienter, de nuværende læger kan opsuge (hvis de skal have 1600 patienter per læge, red.). Hvis en læge går på pension, begynder det at blive svært. Hvis to falder fra, bliver det et problem, siger Jørgen Skadborg.

At flere lægeklinikker i Assens Kommune mangler læger ikke et udkantsproblem, understreger Jørgen Skadborg.

- Det sker i hele landet. Der er flere og flere kommuner, hvor patienter har svært ved at vælge en læge, siger han.