Lørdag formiddag fik Fyns Politi anmeldelse om to indbrud begået i boligkvarteret Blommehaven i Aarup.

Begge steder var tyven kommet ind via et opbrudt køkkenvindue, og vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg vurderer, at der er tale om samme gerningsmand.

Fra den ene ejendom er der stjålet nogle smykker, men det er ikke endeligt opgjort, hvad der mangler fra de to boliger.