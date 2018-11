To indbrud omkring samme tid i Glamsbjerg

Glamsbjerg: To boliger blev udsat for tyveri på et tidspunkt omkring fredag aften i sidste uge. Den ene bolig, der ligger på Søndergade blev brudt ind i gennem en bagdør, hvor ruden blev knust, så døren kunne åbnes indefra. Boligens ejere ved ikke på nuværende tidspunkt, om der blev stjålet noget fra boligen. Politiet har i øjeblikket ingen mistænkte, men den ved, at indbruddet skete på et tidspunkt mellem fredag kl. 17 og lørdag morgen kl. 04.30.

Det andet indbrug blev også begået gennem en bagdør. I dette tilfælde var gerningsmanden kommet ind gennem en terassedøren på en bolig i Poul Mose Parken. Derefter rodede tyvene huset igennem og endte med at slippe væk med tre højttalere af mærket Libratone Live og Libratone Classic. Heller ikke her har politiet i øjeblikket nogle mistænkte, men tyveriet skete fredag mellem kl. 15-22.40.

Politiet ved i øjeblikket ikke om tyverierne kan være forbundne. /PAD