To fynske gymnasier vil oprettet nyt valgfag om journalistik

Det Blå Gymnasium og Nordfyns Gymnasium ansøger Undervisningsministeriet om lov til at oprette et valgfag om journalistik og medier.

Glamsbjerg/Søndersø: Hvis det står til Det Blå Gymnasium og Nordfyns Gymnasium, skal landets gymnasier fra næste skoleår kunne tilbyde et valgfag, der hedder journalistik og medier. Begge gymnasier deltog i 2018 i Det Fynske Medieakademi, et fælles projekt mellem Fyens Stiftstidende, TV2 /Fyn, DR Fyn og SDU.

16 elever fra 2.g lærte gennem hele skoleåret de grundlæggende discipliner i journalistik, deltog i medieundervisning på SDU og sluttede af med at pitche deres ideer for de fynske mediehuse.

- Da vi kom til at arbejde med det, kunne vi godt se, at det var interessant, især for HHX. Vi har tidligere lånt det fag, der hedder Mediefag, fra STX, men det handler meget om film og passer ikke så godt til vores profil. Vi er ikke så kunstneriske, men det med at kommunikere og arbejde med journalistik passer i høj grad ind på HHX. Vi beskæftiger os i høj grad med det samfund, der omgiver os, siger Carsten Hogrefe, som er rektor på Det Blå Gymmnasium i Glamsbjerg.

Derfor arbejder de to gymnasier i fællesskab på en ansøgning og en fagbeskrivelse til Undervisningsministeriet.

For HHX' vedkommende er det især nye medietyper, kommunikation og formidling, der er interessant, mener Carsten Hogrefe.

- Vi kan få det ind i mange fag, ikke bare dansk og samfundsfag og virksomhedsøkonomi, fortsætter han.

Ansøgningen skal være Undervisningsministeriet i hænde senest 15. september.