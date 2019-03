To chefer har forladt Assens Kommune

1. marts blev Assens Kommune to afdelingschefer fattigere.

Lars Kofoed, leder af Skole og Dagtilbud, og Kenneth Røn Christiansen, leder af Børn og Familie, har begge valgt at søge nye udfordringer. Det giver anledning til at se på, om der skal foretages ændringer i organisationen, fortæller Henrik Juul Kjær, som er direktør for Velfærd i Assens Kommune, og derfor er de to stillinger indtil videre ikke blevet slået op.

- Når ledere stopper, giver det altid anledning til vurdere, om vi i organisationen har nogle andre muligheder, vi skal tage i betragtning, forklarer han.

Henrik Juul Kjær forventer, at medarbejderne i Assens Kommune vil blive orienteret om, hvad der kommer til at ske, i løbet af næste uge.

Foreløbig er Lars Kofoeds og Kenneth Røn Christiansens opgaver blevet fordelt blandt andre ledere i Assens Kommunes velfærdsafdeling.