Tillidsfolk: Dårlig trivsel blandt lærere og pædagoger

- Men vi kan sige, at vi aldrig har haft så mange, der har ondt i arbejdslivet. Det er et alarmerende højt tal, fastslår han.

- De er voldsomt pressede. Det er alt fra folk, der er gået ned med stress, nogle som er i færd med at blive afskediget, og andre, som er blevet det. Listen over sager har aldrig været længere, siger han.

Dårlig trivsel spreder sig både opad og nedad

Lise Ravn Jeppesen, som er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Assens Kommune, bekræfter tendensen.

- Vi har rigtig mange henvendelser om dårlig trivsel. Folk bliver sygemeldt på grund af stress, og det spreder sig både opad og nedad, så det er medarbejdere i mange niveauer, der bliver ramt, oplever hun.

Selvom personalet ikke nødvendigvis råber højt om, at de er under pres, betyder det ikke nødvendigvis, at der ingen problemer er, tilføjer hun.

- Noget af det værste kan være tavshed, for det kan være et signal om, at noget er rigtig galt. At folk bruger al deres energi, at de knokler røven ud af bukserne på arbejdet. Folk hænger i med neglene. Og det er klart, at følelsen af utilstrækkelighed ikke giver trivsel, siger fællestillidsrepræsentanten.