Tilflytter til Assens: - Jeg flytter, hvis jeg får brug for hjælp

Jonna Hovendahl (tv) er frivillig sammen med Liz Egelund i Danmission Genbrug i Assens. Jonna er ked af, at hun sammen med sin mand måske bliver nødt til at flytte fra Assens, hvis de på et tidspunkt får brug får hjælp fra kommunen. Foto: Kim Rune

Jonna Hovendahl flyttede til Assens i september 2017. Hun faldt for kysten og naturen i Assens, men hun er klar til at rykke pælene op, hvis hun en dag får brug for personlig hjælp fra kommunen.

Assens: Da Jonna Hovendahl sammen med sin mand skulle flytte fra Viborg for to år siden, kastede de deres blikke mod Fyn. De var begge færdige på arbejdsmarkedet, og de var ikke bundet til den midtjyske by, så derfor blev interessen vendt mod den naturskønne ø midt i Danmark, som de før var blevet charmeret af på ferier. I Assens by fandt parret en dejlig lejebolig, der ligger tæt på vandet. Og det har de været ovenud glade for, fordi de synes, at Assens har en masse gode ting at byde på. Både når det kommer til byliv, kultur og natur. Men nu er jorden under den sikre beslutning begyndt at ryste lidt. Jonna Hovendahl er nemlig bekymret for, hvordan besparelserne på ældreområdet kan ramme hende og manden i fremtiden. - Vi har ikke fortrudt, vi er flyttet til Assens. Endnu. For vi har ikke brug for hjælp endnu. - Men vi bliver betænkelige ved at blive boende her, fordi vi kan se, hvilken vej det går med besparelserne. Det er virkelig uværdigt, siger hun.

Ikke attraktivt Jonna Hovendahl er på ingen måde sikker på, at parret fortsat vil være glade for at bo i Assens Kommune, hvis deres helbredstilstand ændrer sig de kommende år. - Hvis vi får brug for hjælp på et tidspunkt, så er det ikke attraktivt at bo her. - Det (besparelserne på ældreområdet, red.) kan sagtens betyde, at vi flytter og søger mod en kommune, hvor græsset er grønnere og hjælpen bedre. Det er i hvert fald ikke et niveau af hjælp, vi ville finde os i, siger hun. Jonna Hovendahl er overbevist om, at de store besparelser og Assens Kommunes omtale i medierne er med til at skræmme potentielle tilflyttere væk. - Jeg tror virkelig, det giver ridser i Assens' ry udadtil. Da vi flyttede hertil, havde byen et godt ry, men det tror jeg ikke, den har længere. - Hvis vi flytter, så vil jeg helt sikkert være lidt mere nysgerrig på, hvordan kommunernes serviceniveau og økonomi er, inden vi vælger et nyt sted at bo, siger hun.