Til sagen: Medierne kan sammenlignes med en pose M&M's

Der har aldrig været nemmere at vælge mellem medier og informationer end i dag. Hvis det betyder, at unge bliver mindre informerede, står vi med en demokratisk udfordring, siger Kim Andersen, som er adjunkt ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet.

- Hvad kendetegner unges medievaner?

- Man kan sammenligne medieforbrug med en pose M&M's. I gamle dage var der ikke så mange forskellige medier. Man kunne abonnere på en avis og se nyheder i fjernsynet. Nutidens unge kalder man for digital natives, digitale indfødte, og de bruger medierne på en helt anden måde end tidligere generationer. Det har aldrig været nemmere at vælge præcis det indhold, man vil have. Man kan vælge kun at få de røde M&M's eller kun de blå. De unge kan nemt følge bloggere og influencers på sociale medier, som udelukkende beskæftiger sig med det, de interesserer sig for.

- Hvilke konsekvenser kan det have?

- Det kan have nogle konsekvenser i forhold til, om de unge kan være kildekritiske og ved, hvad traditionel journalistik er, ud fra nogle journalistiske idealer såsom objektivitet. Vi ved det ikke endnu, men man kan forestille sig, at unge får sværere ved at sondre mellem, hvad der er journalistisk bearbejdet, og hvad der ikke er.

- Hvilken betydning kan det have for samfundet?

- Det kan være en demokratisk udfordring, hvis de unge ikke bliver tilstrækkeligt informeret. Men modspørgsmålet er, om de nye medier i lige så høj grad kan informere dem, bare på en anden måde. Det er interessant i forhold til informationsniveauet, for hvad sker der, når de unge bliver ældre og begynder at interessere sig for, hvad der foregår i deres lokalområde? Det er svært at forestille sig, at de begynder at abonnere på en avis.

- Hvor får unge deres informationer fra?

- Ikke fra de traditionelle nyhedsmedier. De er i højere grad på sociale medier. Her får de selvfølgelig også nyheder, men det er svært at komme med et kvalificeret bud på, hvor mange, de får, fordi det er svært at få et indblik i de sociale mediers nyhedsfeeds. Det er et nyhedsbillede, som ikke har været udsat for nogen journalistisk redigering eller udvælgelse, hvor en nyhed om, at Trump ikke vil besøge Danmark, bliver vægtet lige så højt, som at ens kusine er blevet student. I en avis eller på et nyhedssite fungerer journalister derimod som gatekeepere, portvogtere, og der vil være et hierarki, som angiver, hvilken historie, der er vigtigst.

- Unge interesserer sig jo for samfundet. Vi har set dem gå på gaden for at demonstrere for klimaet?

- Ja. Vi har undersøgt, hvordan medierne påvirker deltagelse på tværs af generationer. Unge orienterer sig mere mod enkeltsager, som fanger deres opmærksomhed. Ældre generationer er mere optagede af at være en generel del af samfundet, og melder sig for eksempel ind i et politisk parti. Man kan godt forestille sig, at selvom unge ikke interesserer sig for lokalpolitik, kan man engagere dem i en enkeltsag, for eksempel hvis ungdomshuset lukker.

- Hvad kan vi som samfund og medier bruge det til?

- Det, man først skal indse, er, at unge til enhver tid har været svære at engagere i samfundet, fordi de er et sted i deres liv, hvor der sker meget andet. I forhold til lokaljournalistik, så skal man starte med at tage udgangspunkt det, de unge interesserer sig for. De skal kunne se et formål med at blive inddraget, for eksempel i en konstruktiv proces, og højst sandsynligt med journalistik på nye måder. Det er nok ikke med en traditionel skreven artikel, men nærmere en event.