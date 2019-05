Til kamp mod ensomhed

Paneldeltagerne havde flere gode råd til, hvordan man kan imødegå ensomhed blandt ældre, se nogle af dem her.

Faglighed

Søren Hillers (R): Det er vigtigt at have relationer også med personalet. Det betyder noget for, hvordan vi har det. Og så har jeg en kæphest; vi skal styrke lysten til at møde nye ansigter, det kunne for eksempel var ved at have en bygning med plejecenter i den ene ende og børnehave i den anden og et fællesrum i midten. Generationerne skal mødes.

Foreningsliv Victoria Velàsquez (EL): Årsagen til, at vi skal have en ny udligningsreform, handler også om, at der skal være råd til et mere levende kulturliv, og at der skal være offentlig transport, så man kan benytte sig af det, når man ikke kan køre mere. Foreningslivet skal ikke kun være for de unge.