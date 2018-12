Tiden går videre i den gamle skolestue

Urmager Christian Lass flyttede i sommer med sin familie fra Schweiz til Haarby. Her har han indrettet urmagerværksted i byens tidligere forskole, hvor han er garant for, at tiden aldrig står stille.

Haarby: For mange år siden sad eleverne og svedte over skolebøgerne, mens fru Bøgner, fru Blædel-Hansen og fru Barnkob forsøgte at holde ro i lokalet.

Haarby Forskole lukkede for snart 50 år siden, men i sommer tikkede der nyt liv ind i den gamle skolestue og den store røde murermestervilla på Møllevej 9 i Haarby.

Ægteparret Hanne Gleich og Christian Lass rev rødderne op efter mange år i Genève i Schweiz og købte den nedlagte skole.

Hanne Gleich er gravør - eller graveur - og Christian Lass urmager.

Hvor der før hang en grøn tavle i klasseværelset i forskolen, står der nu drejebænke og boremaskiner fra firmaerne E. Bloesch i Biel og J. Willi Sohn & Co AG i Chur.

I den tidligere skolespisestue har Hanne Gleich indrettet et mindre gravørværksted, og det betyder, at de begge kan arbejde hjemmefra.

Haarby var ikke helt ukendt land for familien, da den for et halvt år siden valgte at flytte til byen.

- Min mor bor på egnen, så vi har været på ferie i Haarby mange gange. Vi havde også haft kig på den gamle skole i Mullerød, men vi mente, at forskolen her på Møllevej var den, der bedst opfyldte vores ønsker til en bolig med tilhørende værksted, fortæller Christian Lass.

Rygterne om, at der nu er flyttet en urmager ind i byens gamle forskole, har for længst spredt sig. Men Christian Lass må stadig bruge en del tid på at forklare, at han hverken har åbnet en butik eller et reparationsværksted for private kunder.

Den korte version af Christian Lass' beskæftigelse er, at han har specialiseret sig i at lave ure, som få andre kan lave.