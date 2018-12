The Wife vender tilbage

Glamsbjerg: Biografen i Glamsbjerg har vist The Wife. Men filmen vises igen til formiddagscafé fredag 7. december kl. 10.

Filmen byder på Glenn Close som forfatteren Joe Castlemans kone Joan.

Han tildeles Nobels Litteraturpris, og det får konsekvenser for både ham og hende.

I 40 år har hun tilsidesat ambitioner og drømme for at være hustru for den kvindeglade Joe, og turen til Stockholm giver den loyale ægtefælle stof til eftertanke.

Formiddags-caféens æble-tema fortsætter med æblefisk sammen med kaffe, te og boller, oplyser Torsten Enemærke fra biografen.

Pris: 100 kroner og 80 kr. for medlemmer. Tilmelding på glamsbjergbiograf.dk /SH