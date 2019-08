Teglværksmuseum fejrer 90 års jubilæum

Tommerup: Museet Lilleskov Teglværk på Lilleskovvej 69 i Tommerup St. markerer lørdag 31. august, at de nuværende bygninger runder de 90 år. Det fejres med åbent hus for alle interesserede mellem kl. 10 og 13.

Borgmesteren Søren Steen Andersen vil være til stede for at starte den nyrenoverede teglværksmaskine, ligesom der vil være musik ved den lokale folkemusikgruppe - Valseværk. Ud over at der vil være mulighed for at opleve det eneste fuldt bevarede teglværk i Danmark med lermaskine og ringovn, er det også muligt at få en togtur til lergraven.

Søndag 1. september fra kl. 14-17 er der cafésøndag, hvor der kan købes kaffe, te og kage i cafeen - ligesom møbel- og genbrugsladen er åben. Der er endvidere mulighed for rundvisning og en tur med lerbanetoget. Der er musikalsk underholdning ved kvartetten Bisp.