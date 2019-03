Teglværk står fast: Nej til opfyldning mellem skinnerne

Lilleskov Teglværk er ikke til sinds at dele sin brugsret til den gamle Assensbane med andre i højere grad end i dag. Et ønske fra nogle sider om cykelsti på strækningen kræver en opdeling.

- Vi har en meget unik strækning. Det er et stykke kulturhistorie, som vi skal bevare, og vi er ikke indstillede på, at der skal fyldes noget mellem skinnerne. Der er masser af andre stier i kommunen, man kan bruge, siger Kaj Damkær Hansen.

Tommerup St.: Lilleskov Teglværk har kontraktlig brugsret til skinnecyklerne i hvert fald de næste fire år, og så længe bliver der ikke tale om at lave hverken strækninger, man kan cykle på eller om at fylde stenmel mellem skinnerne så gående, løbende og ridende får et mere fast underlag at færdes på. Det slår teglværkets formand, Kaj Damkær Hansen, fast.

Nej til opdeling

Skal der også være plads til cykler på strækningen, er den eneste løsning, ifølge trafikingeniør Jimmy Rabek Christensen, Assens Kommune, at dele strækningen op.

- Skal man lave cykelsti, der lever op til de gældende regler, skal skinnerne tages op og stien laves i en ordentlig bredde. To cykler kan ikke mødes uden at risikere at vælte, siger han.

På sigt kan det blive aktuelt.

- På meget langt sigt må man tage stilling til, om man vil bevare banen. Svellerne forgår stille og roligt, så den bliver dyr at vedliggeholde, siger Jimmy Rahbek Christensen og nævner muligheden for at dele den op.

Man kunne for eksempel bevare skinnecyklingen mellem Tommerup og Glamsbjerg, hvor der er flest brugere, og et stiforbløb på resten af strækningen. Men den løsning er teglværket heller ikke indstillet på.

- Strækningen til Glamsbjerg er mest populær, fordi der er flest cykler. Men den gennemsnitlige udlejning er størst i Assens, siger Kaj Damkær Hansen, der derfor ikke mener, det kunne være en løsning. Planen er at flytte en enkelt cykel til Glamsbjerg, så der til den nye sæson vil være 10 der ligesom i Assens, mens der er 20 i Tommerup.