Teglværk: Vi vil ikke genere skinnecyklisterne

Formand for Lilleskov Teglværk Kaj Damkær Hansen, fortæller her, at bestyrelsen frygter, at en udjævnet sti mellem skinnerne på en lille del af jernbanestrækningen vil gå ud over skinnecyklingen.

- Hvorfor vil Lilleskov Teglværk ikke være med til en sti på 3,2 kilometer af banestrækningen?

- Det vil vi ikke, fordi projektet var ved at udvikle sig til mere, end man kunne forudse. Pludselig begyndte de (lokalrådet red.)at tale om barnevogne, og så var vi bange for, at det ville gå ud over vores gæster. At der ville blive for meget trafik, som ville forstyrre skinnecyklerne. Så ville de skilte sig ud af det, med forbud mod at færdes med barnevogn om sommeren. Men man kan ikke skilte sig ud af det. Vi tror ikke, folk vil overholde de skilte.

- Det er jo tale om en lille del af hele skinnecykelbanen, godt 10 procent af hele strækningen, er det så et problem?

- Vi vil gerne have, at vores gæster ikke bliver generet. Skinnecyklerne er så væsentlige for vores indtægter, at vi er bange for at slippe strækningen løs til andre. Det er i Tommerup, der er flest skinnecykler og størst trafik. Det vil også være der, man går, løber og cykler. Og kan man færdes på cykel, kan man også køre på en knallert.

- Men I var positive i starten, hvad fik jer til at ændre mening.

- Til at begynde med var vi positive, men det udviklede sig til skilte og forsikringer (krav fra Banedanmark red.), og vi tror ikke på, at nogen vil rette sig efter skiltene. Hvem tager ansvaret for, at nogen render og falder, og hvem skal vedligeholde stien, hvis det skyller væk mellem svellerne?

- Så der er ingen chance for, at I ændrer holdning

- Nej, det væsentlige er, at trafikken kan blive til gene. Vi kan jo ikke vide, hvor stor trafikken bliver. Vi mener godt, man kan gå på skinnerne, som de er i dag, hvor det er en trampesti. Det har vi ikke noget imod. Det er ikke til gene for skinnecyklerne. Kommer der en med en hund, så træder hun til side.

- Kan I ikke se ideen i de grønne forbindelser mellem de to Tommerupper?

- Jo, men vi var nødt til at trække i nødbremsen. Der er også en cykelsti mellem de to byer.

- Lokalrådet ville også lave rastepladser og informationstavler. Det kunne vel også være til glæde for skinnecyklisterne.?

- Vi har ikke noget imod, at de laver rastepladserne, man kan også godt gå på skinnerne, men vi er ikke interesserede i barnevogne og trehjulede el-cykler eller knallerter.

- Tror du ikke en person med trehjulet el-cykel ville kunne se problemet i at møde en skinnecykel og derfor ville holde sig væk?

- Hvorfor skulle man ikke bevæge sig ud på den, hvis man kan køre på den?

- Det vil vel altid være de gående, der skal trække sig til side for skinnecyklerne. Hvordan kan det så genere skinnecyklisterne?

- Prøv at forestille dig en barnevogn, der skal hen over skinnerne. Det er heller ikke alle steder, man kan stå med en barnevogn ved siden af skinnerne.

- Tror du ikke, de holder sig væk, hvis de finder ud af, at det er for risikabelt?

- Det kan vi jo ikke vide.