Teatertilbud på stribe

Julia Søllested, formand, Haarby Amatør Teater: - Ja, det synes jeg, at der er, fordi vi er en stor kommune, og fordi de her mennesker har svært ved at komme rundt. Der er alligevel langt at cykle fra Assens til Haarby for at gå til teater. Vi har et luksusproblem i forhold til lokaler, fordi vi bliver flere og flere medlemmer, og vi kan simpelthen ikke huse dem alle sammen. På den måde er jeg sådan set glad for, at der er flere tilbud i kommunen. Også fordi det er fedt, at der er nogle tilbud, der ikke er håndbold, fodbold eller volley eller hvad der nu ellers er af sport. Jeg frygter ikke, at vi mister medlemmer på det. Jeg tror nærmere, at nogle af vores medlemmer vil bruge flere af tilbuddene. Foto: Morten Damsbo